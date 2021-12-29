الإحصاء: 28 % زيادة فى حركة التجارة بين مصر وأمريكا الجنوبية خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحسن حركة التبادل التجاري بين مصر ودول أمريكا الجنوبية والتي ارتفعت إلى حدود 4.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة تقارب مليار دولار بنسبة 28.1%.



ولفت تقرير الجهاز، إلى ارتفاع صادرات مصر لدول أمريكا الجنوبية لـ 781.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 355.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 426.3 مليون دولار.



وجاءت البرازيل فى المرتبة الأولى بين دول أمريكا الجنوبية بأعلى صادرات مصرية والتي ارتفعت إلى حدود 361.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 149.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 211.3 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لدولة الأرجنتين والتى بلغت 338.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 151.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 186.7 مليون دولار.



كما أظهر تقرير الإحصاء ارتفاع واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية إلى حدود 3.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 420.2 مليون دولار.



وجاءت البرازيل فى المرتبة الأولى والتي بلغت واردات مصر منها 1.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 125.3 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر من الأرجنتين 1.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.038 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 255.5 مليون دولار.