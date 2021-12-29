واشنطن: الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم فى محادثات ​إيران​ النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ​نيد برايس​، اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات ​إيران​ النووية، لافتا إلى أن الوضع الأساسي لم يتغير رغم التقدم المحقق.

وأوضح برايس أنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، بعد استئنافها أمس الإثنين.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن إلحاحا كافيا لدى إيران، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى رؤية الأطراف في المحادثات تسعى بشكل بناء وثابت لتحقيق التقدم.