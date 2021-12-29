الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها تأهيل 2000 سيدة.. «التخطيط» تكشف أهم أهداف مبادرة «هى لمستقبل رقمي»

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من المعلومات حول أهداف مبادرة هى لمستقبل رقمي، والتى أطلقها مؤخرًا المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبى للوزارة- بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركة "Cisco" العالمية؛ والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه المعلومات: 
تواكب تلك المبادرة تبني الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق تكافؤ الفرص وتأهيل الكوادر النسائية ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.
تستهدف المبادرة الانتهاء من تدريب 2000 سيدة مصرية بنهاية العام الحالى 2021 كمرحلة أولى، بهدف تنمية وتعزيز قدرات هؤلاء السيدات لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعارف بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالي وتعميم المراعاة بين الجنسين.
تهدف المبادرة إلى اكساب المتدربة القدرة على التمييز بين أنواع أجهزة الحاسب الآلى المختلفة وطرق تشغيلها والأنواع المختلفة من الملفات ومجدات الحاسب.
تمكن المتدربة من معرفة طرق إنشاء وحفظ وفتح وتحرير المستندات النصية على الحاسب.
تعرف المتدربة طرق تصفح سطح مكتب Desktop الذى يعمل بنظام Windows وفتح البرامج.
يتضح للمتدربة الفرق بين أجهزة الحاسب الآلى وبين البرامج المستخدمة.
تكتسب المتدربة المهارات الأساسية للحاسب الآلى.
تصبح المتدربة ملمة بملحقات الجهاز من مدخلات ومخرجات.
تلم المتدربة بكيفية اتصال الحاسب بشبكة الإتصالات وأنواع الاتصال المختلفة وإنشاء بريد إلكترونى وكيفية الارسال والاستقبال.
تصنف المتدربة طرق استخدام أدوات ومواقع شبكة التواصل الاجتماعى المختلفة وللدراسة وفرص العمل.
الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية.
تسعى المبادرة إلى أن تصبح المرأة المصرية بحلول عام 2030 فاعل محورى في تحقيق التنمية المستدامة.

التخطيط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة هي لمستقبل رقمي تمكين المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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