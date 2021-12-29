«القومى للمرأة» ينعى عزة الأتربى: سجلت علامات بارزة فى تاريخ الإعلام العربى

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والآسى، الإعلامية الكبيرة عزة الأتربي التى رحلت عن عالمنا اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رائدة من رواد الاعلام المصري، استطاعت خلال مسيرتها المهنية ان تسجل علامات بارزه فى تاريخ الإعلام العربي، من خلال برامجها المتميزة على شاشة التليفزيون، كما تركت أثرًا ملموسًا و نجاحات متعددة خلال توليها العديد من المناصب فى التليفزيون المصري.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت توفيت اليوم الثلاثاء عن عمر 74 عامًا، أعلن هيثم البيطار نجل الإذاعي القدير الراحل كامل البيطار وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: توفيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويشيع جثمان الإعلامية عزة الإتربى بعد صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، غدًا الأربعاء،

نشأت عزة الإتربى فى المنصورة، فهي من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبًا في قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

ومن أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادي رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط، ثم إدارة منوعات القناه الثانية، ثم رئاستها للقناة الثانية، ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدق للترويج السياحي في مصر، وتجولت كاميرا البرنامج في مصر في سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات، ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.