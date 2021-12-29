العدد الأكبر منذ بدء الجائحة.. قبرص تسجل 2241 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت قبرص، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى بعدد الإصابات في الجزيرة منذ بدء الجائحة.

وكانت قبرص سجلت أمس 1925 إصابة بالفيروس، فيما سجلت إجمالي إصابات 154926، و630 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال بيتروس كارايينيس، أستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا: "أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد".

وسجلت قبرص أول إصابة بأوميكرون في العاشر من ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات يوم 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية، أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية، فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا B.1.1.529 32، والذي أطلق عليه العلماء اسم بوتسوانا في البداية كان في جنوب أفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون.

وأطلقت تسمية أوميكرون كما اعتادت منظمة الصحة العالمية باختيار أحرف من الأبجدية اليونانية لتطلقها على المتحورات مثل ألفا وبيتا وجاما، وأوميكرون يعني الرقم 15 باليونانية.

ولفتت إلى أن المتحور الجديد يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات التي قد تساعد الفيروس في التهرب من الخلايا المناعية في جسم الإنسان وبالتالي أحد قلق كبير للعلماء.