فى 14 نقطة.. «الرؤية والإنجاز» يستعرض محطات نجاح الدولة فى قطاع الصحة

يشهد قطاع الصحة طفرة غير مسبوقة خلال السبعة سنوات الماضية، التى شهدت تدشين عدد ضخم من المشروعات والمبادرات وضخ مئات المليارات من الجنيهات، فى إطار رؤية القيادة السياسية للنهوض بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، بما يضاهي النظم الصحية العالمية.

وتستعرض "الدستور"، فى هذا التقرير عدد من محطات إنجاز الدولة فى قطاع الصحى خلال الفترة بين عامى 2014 و2020 فى ضوء ما تضمنه كتاب الرؤية والإنجاز الذى أصدره رئاسة المجلس الوزراء، لاستعراض مشروعات الدولة التنموية خلال السنوات السبعة الماضية، وفيما يلى نرصد أهم الإنجازات:

أطلقت الدولة مبادرة الكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية بتكلفة بلغت 8.3 مليار جنيه.

نجحت مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية فى فحص 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

تم فحص أكثر من 4 ملايين امرأة ضمن مبادرة صحة الأسرة بتكلفة 7.602 مليون جنيه.

تمكنت مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية من فحص 7.010 مليون طفل بتكلفة 463 مليون جنيه.

الانتهاء من فحص 3.2 مليون طفل حديثي الولادة بتكلفة 8.111 مليون جنيه.

إطلاق مبادرة دعم صحة الأم والجنين تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة بتكلفة 16 مليون جنيه.

كما تم إطلاق مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لفحص 25 مليون مواطن بتكلفة 5.2 مليار جنيه.

ضمن مبادرة نور الحياة تم فحص 2.1 مليون مواطن وتم توفير 264 ألف نظارة طبية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء في العيون بتكلفة مليار جنيه.

تدشين مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس "سى"، بعدد 2.14 ألف مواطن بجنوب السودان، 7.35 ألف مواطن بدولة تشاد،10 آلاف مواطن بارتريا.

إجراء 3.389 ألف جلسة غسيل كلوى وعمليات قلب مفتوح لـ 20 ألف مريض، 9.79 ألف مريض أورام بتكلفة مليار جنيه .

إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات ومنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا وبدء الإنتاج.

إصدار أكثر من 150 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية.

إجراء 100 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.

تقديم الخدمة الطبية لـ 53 مليون مواطنًا بالمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية.