الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

«السينما للجميع».. محطات في حياة الإعلامية عزة الأتربي صاحبة أول برنامج يقدم ترجمة بالإشارة

عزة الأتربي
عزة الأتربي

كشف، منذ قليل، نجل الإذاعي الكبير الراحل كامل البيطار هيثم البيطار، نبأ وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كاتبًا: «توفيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الإعلامية المتألقة عزة الإتربي تركت بصمة كبيرة في أذهان المشاهدين، وعرفت بالعلم الوفير، والثقافة الكبيرة، في حسن الاطلاع علي كل ماهو جديد.

ترصد «الدستور» محطات في حياة الإعلامية عزة الإتربي:

ولدت الإعلامية عزة الإتربي فى المنصورة، من شهر فبراير لعام  1947، كان والدها طبيبا في قرية «أخطاب»، وبعد فترة انتقلوا من المنصورة  إلى القاهرة.

بعد أن حصلت على الثانوية العامة فى مدرسة الأورمان بالدقي، التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

قدمت العديد من البرامج الهادفة منها برنامج  «ذكريات وحكايات، وأيضا  نادى رجال الأعمال، ومرحبا، السينما للجميع»، حيث أن برنامجها «السينما للجميع» يعتبر أول برنامج يقدم ترجمة بالإشارة، كما سجلت مع الكينج محمد منير، والديفا سميرة سعيد، انوشكا من خلال برنامج «أهل المغنى».

ويعتبر برنامج  «مرحبا»، أول برنامج للإتربي، والهدف منه تنشيط السياحة فى مصر، وكان يرصد أجواء البلد  في مصر بسيناء وشرم الشيخ وغيرها من بلاد مصر السياحية، واستمر البرنامج حوالي 4 سنوات في تنشيط السياحة المصرية.

المناصب التي حصلت عليها

نالت على منصب مديرة إدارة مذيعات الربط، وبعدها إدارة منوعات القناة الثانية، عقبهم منصب رئيسة  للقناة الثانية، ومن ثم القناة الأولى، وأيضا نائبة لرئيس التليفزيون للتراث، وتم تكليفها من قبل أسامة هيكل بعمل لجنة عن مكتبة للتراث.

وفاتها

توفيت منذ قليل عن عمر 74 عامًا، من داخل مستشفى عين شمس التخصصي، إثر تعرضها لجلطة بالمخ والقلب.

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