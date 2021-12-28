نشرة الحوادث.. حبس المتهم بسحل فتاتين ووجبة «محشي» وراء وفاة 4 أشخاص

شهد، اليوم الثلاثاء، العديد من الحوادث والمحاكمات الهامة على مدار اليوم، والتي حازت على اهتمام الكثيرين واستيائهم.

موقع «الدستور» يقدم لكم نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطيات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بسحل فتاتين وسيدة لسرقتهما في منطقة العزبة البحرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وقالت الطفلة آلاء أمام النيابة إن المتهم خطف هاتفها المحمول أثناء سيرها مع شقيقتها الصغرى.

وأضافت أنهما حاولا اللحاق به وقامت سيدة بالتصدي له لكنه دهسها بالدراجة النارية التي هرب بها بعد خطف الهاتف، وأضافت الطفلة أن الشرطة أعادت لها المحمول، وأنها تعرفت على المتهم عقب القبض عليه.

حبس المتهم بسحل فتاتين وسيدة بسبب هاتف محمول بحلوان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبى لـ«مركز الإصلاح والتأهيل – بدر»، تمهيدًا لافتتاحه بشكل متكامل، وسيتم توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل.

«الداخلية» تعلن بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل فى بدر

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب ذبحاً بسلاح أبيض في أثناء إتمام صلح بينهما بسبب خلافات سابقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

حبس عاطل ذبح شابا بمطواة فى «قعدة صلح» بمصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثث أربعة أفراد من أسرة واحدة، تناولوا وجبة مسممة في منزلهم بمركز الواسطى، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك لبيان وجود شبهة جنائية من عدمة كما قررت النيابة إرسال عينة من بقايا الطعام للمعمل الكيماوي لفحص التغيرات في الخواص وبيان وجود مواد مسممة من عدمه.

وجبة «محشى» وراء وفاة 4 أشخاص ببنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق ميكروباص اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي، وفر هاربًا من موقع الحادث بأكتوبر وعقب التحقيقات قرر الطرفين الصلح أمام النيابة.

القبض على سائق «ميكروباص» اصطدم بسيارة نجل منى العراقى

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ نصف مليون جنيه للإعلامي خالد الغندور، في دعوى نشر فيديو جرافيك على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يُسىء للأخير.

إلزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه لـ«خالد الغندور»

أدلى سائق «توك توك»، اليوم الثلاثاء، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية، في اتهامه بتعمد إشعال حريق، وقال إنه قرر الانتقام من مالك شقة عقب طرده منها لانتهاء مدة عقد الإيجار، فأشعل السائق النيران بها.

سائق يشعل النيران فى شقة بحلوان: «طردونى منها بسبب الإيجار»

تواصل النيابة العامة في الأزبكية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سيدة -عاقر- قامت بخطف طفل رضيع من والدته، لمنع زوجها من الزواج عليها وكشفت مصادر للدستور ان النيابة قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للرضيع ومضاهاتها بوالدته.

اعترافات سيدة خطفت رضيعًا بالأزبكية: «جوزى كان هيتجوز عليا»

في لفتة إنسانية قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، المساعدة لسيدة مسنة في الدخول لشقة قريبتها المريضة في منطقة قصر النيل وتولي وزارة الداخلية اهتمام وتفاعل كبير مع البلاغات ذات الطابع الإنساني.

لفتة إنسانية.. «أمن القاهرة» يساعد مسنة فى دخول شقة بقصر النيل

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، لقى عنصر اجرامي مصرعه بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عندما قام بإطلاق النيران على قوة أمنية حضرت لفحص بلاغ من شقيقة زوجته يفيد باحتجازه لزوجته ونجلهما بسبب خلافات زوجيةـ وتمكنت قوات الشرطة من تم تحرير الرهائن دون إصابات.

مصرع عنصر إجرامي احتجز أسرته رهائن في أسيوط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة موظف بشركة في القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

النيابة تحقق فى وفاة موظف بشركة بالقاهرة الجديدة: «لا صحة لحريق الكاميرات»

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقًا لزوجين بمركز فاقوس، لاتهامهما بقتل فلاح وسرقة هاتفه المحمول، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى.

الإعدام لزوجين بتهمة قتل فلاح وإلقاء جثته بالزراعات فى الشرقية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 23 يناير 2022 لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

23 يناير.. نظر قضية منع حمو بيكا وشاكوش وعنبة من الغناء