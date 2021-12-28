«التضامن» توضح شروط وإجراءات الانضمام لمؤسسات متعددي الإعاقات 

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شهر ديسمبر من أهم شهور العام لأنه يضم العديد من الاحتفالات التى تهم أشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن ذوي الإعاقة على رأس خارطة التمكين للدولة.

أما عن مؤسسات تأهيل ورعاية متعددي الإعاقات، أوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني انها مؤسسات تعمل على توفير المهنة التي تناسبهم وتقوم برعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر ،كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة .

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن شروط الحصول على الخدمة هى:

-سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة.

-سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

-خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أوالصرعية أو غير المستقرة

-إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​.

وفيما يخص إجراءات الحصول على الخدمة هى:-​

1- أن يكون محولاً من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

2- تقديم المستندات المطلوبة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة هى:

صورة شهادة الميلاد - عدد 4 صورة شخصية - صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

طلب إلتحاق - بحث إجتماعى - إختبار ذكاء - تقرير طبي​.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تأهيل ودمج أشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، كما أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة إلى أنها تعمل على تأهيل أسرهم وتدعمهم نفسيا وصحيا، وذلك بهدف بناء مجتمعات قوية تضمن مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، موضحة انه لابد و أن تكون البيئة نفسها دامجة وجاهزة لدمجهم ودعمهم.