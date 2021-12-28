«ضحايا المحشي المسمم».. تشييع جثمان أم وأطفالها الثلاثة في الواسطى

جرت، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، بمركز الواسطى ببني سويف، مراسم دفن جثامين أم وأبنائها الثلاثة، إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة عشاء «محشي» مسممة، وسط حضور مهيب من أهالي المركز.

ضحايا المحشي المسمم

وكان تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع سيدة عبدالمحسن سيد 54 عاما، وأبنائها طه أحمد طه 15 عاما، و آية 9 أعوام، وعبدالرحمن 5 أعوام، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة «محشي» منزلية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وأمر المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف، بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحليل وفحص لبقايا الطعام، ومتحصلات فضلات المعدة للجثث الأربعة، واستدعاء زوج المتوفاة والجيران لسماع أقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابسات الواقعة.