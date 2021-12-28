الرئيس التونسي يؤكد إجراء حوار سياسي مع الصادقين الثابتين

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، عن استغرابه من افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وتطرق اللقاء، إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة، فضلا عن مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لرئيسة الحكومة ولكامل الفريق العامل معها على الجهود المبذولة لوضع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أنه أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن.

وأكد أن التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، قائلا إن الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين.