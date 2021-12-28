رئيس شركة سكاي دايف: «هدفنا تنظيم أكبر فعالية للسيارات المعدلة في العالم العربي»

خلال مؤتمر «أوتون شو»..

عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض "أوتون شو"، أول معرض "للسيارات والموتوسيكلات المعدلة"في مصر وإفريقيا، بمدينة العلمين الجديدة.

ويعقد المعرض خلال الفترة من 17 وحتى 20 يوليو 2022، تحت رعاية كل من وزارة التجارة والصناعة والشباب والرياضة، وتضم فعالياته “القفز الحر بالمظلات، ومسارات للموتوسيكلات”، وتسليط الضوء على صناعة تعديل السيارات.

وقال أحمد عبدالله ، رئيس شركة سكاي دايف، المشاركة في المعرض، إن اختيار مكان المؤتمر في مدينة العلمين الجديدة، سيعمل على ترويج سياحي لها ، نظرا لما تحويه من مناظر طبيعية خلابة وتطور عمراني.

رئيس شركة سكاي دايف:" هدفنا الأول أن تنظم اكبر فاعلية للسيارات المعدلة في العالم العربي"



وتابع رئيس شركة سكاي دايف، أن فعاليات المعرض ستستمر لـ4 أيام متواصلة، سيتم فيها تنظيم 27 فعالية متنوعة بين مسابقات السرعة، والمنحنيات، وغيرها من السباقات، لكن هذه المرة ستكون متخصصة في السيارات المعدلة، التي ستدخل السباق هذه المرة، ستكون هذه المرة الأولى لهذا المعرض في مصر والوطن العربي، ونأمل أن يكون أكبرها، وأن يحقق المرجو منه، وهو أن تكون مصر رائدة في هذا المجال، وأن تكون من ضم الشركات العالمية.

وأكمل: نأمل أن نخلق سوقًا كبيرة في مجال السيارات المعدلة، وأن تضع اسم مصر وسط الشركات العالمية في مجال تعديل السيارات، معلقًا: "هدفنا الأول هو مزاحمة الشركات الكبرى في مجال تعديل السيارات".

مؤكدًا أن كل الفعاليات التي سيتم تنظيمها تتم تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتجارة والصناعة، الأمر الذي سيجعل المستثمرين ودول العالم يثقون في تجربة السيارات المعدلة في مصر، مشيرا أن مصر بها الملايين من الموهوبين والمبدعين في مجال تعديل السيارات.