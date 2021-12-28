الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات أمنية ومرورية لضبط المخالفات في دار السلام

جانب من الحملات
جانب من الحملات

وجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات أمنية مكبرة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين في دار السلام.

وقد استهدفت تلك الحملة المكبرة بمنطقة دار السلام بمجمع المدارس وشارعي الفيوم العمومي وأحمد ذكي، إذ تم رصد العديد من المخالفات المرورية.

وقادت الأجهزة المعنية حملة أمنية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وشارك في الحملة العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة والعقيد سامح القللي والعقيد أيمن وحيد والمقدم وسام عطية رئيس مباحث القسم والمقدم أحمد عبد الحفيظ والرائد أحمد مختار والمقدم محمد بهاء رئيس قسم مرور دار السلام.

وتتواصل الحملات بتلك المناطق، ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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