الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار الخدمات الأمنية على الطرق بسبب الطقس السيئ

المرور
المرور

نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها المكثفة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداتها القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ خلال الأيام الـ6 المقبلة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد، حفاظًا على أرواح المواطنين وتفادي حوادث السيارات.

ولمواجهة موجة الطقس السيء خلال الأيام المقبلة، تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بالتنسيق بين إدارات المرور بالمحافظات لمتابعة حالة الطرق على مدار اليوم، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في الحال وسرعة اتخاذ القرار لتلبية استغاثات المواطنين التي قد تستقبلها شرطة النجدة.

ونسقت الإدارة العامة للمرور، وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة مع الإدارة العامة للحماية المدنية ومجالس المحليات في المحافظات، للدفع بسيارات شفط المياه لتسيير الحركة المرورية، ومتابعة الطرق السريعة والداخلية في المحافظات لتأمين تنقل  المواطنين أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وخصصت الإدارة رقم للإغاثة المرورية في حالة وجود أعطال أو حوادث  على الطرق السريعة «01221110000».

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

الإدارة العامة للمرور حركة المرور الأرصاد الجوية هيئة الارصاد غرفة عمليات الحركة المرورية تشكيل غرفة عمليات ارواح المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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