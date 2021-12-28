«كانت صايمة».. التحريات تكشف مخطط قتل عامل لزوجة شقيقه بحلوان

حصل «الدستور» على التحريات، في اتهام عامل أمن بإحدى الشركات بقتل زوجة شقيقه وهي صائمة بـ4 طعنات في الصدر، قبل ساعات قليلة من أذان المغرب، مدعيًا أن ذلك نتيجة خلافات عائلية.

جاء بأقوال معاون مباحث حلوان أن تحرياته السرية توصلت إلى اعتزام المتهم إزهاق روح المجني عليها انتقامًا منها إثر خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاحنة في نفس المتهم فأعد لذلك مخططة، وأنفذه بأن أعد له سلاحًا أبيض «سكينًا» وتربص بالمجني عليها من خلف باب مسكنه قرابة الأسبوعين منتظرًا تواجدها بمفردها حتى ينفذ مخططه.

وأضاف، أنه وما إن تهيأ له ما انتظره فخرج من مكمنه مستغلًا اطمئنانها له لقرابتهما ومرتديًا زي عمله واهمًا إياها بتوجهه إلى عمله، وما إن ظفر بها فانقض عليها طعنًا، بسلاحه الأبيض المعد مسبقًا، بجسدها فحاولت مقاومته إلى أن تلوذ بالفرار حتى تبعها المتهم فجذبها ثانية ليطعنها وصولًا لمقصده من إزهاق روحها حتى طرحها أرضًا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة ولاذ بالفرار صاعدًا إلى سطح العقار محل الواقعة ملقيًا السلاح الأبيض بذات المكان.

وأشار إلى أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابه لها وأرشده عن مكان السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي رئيس مباحث حلوان، بلاغًا يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تدعى «رشا. ك» 25 عامًا، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجني عليها ويدعى «عمر. ص»، عامل أمن بإحدى الشركات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى قيامه بشراء سكين للاعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية بعد تعرضه لحادث طريق بمنطقة عين حلوان، ثم وفاة زوجته داخل أحد المستشفيات أثناء ولادتها فى شهر نوفمبر الماضي، ما دفع أشقاءه لإلحاقه بإحدى المصحات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.