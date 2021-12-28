«من السروال لجاكيت الدراجة النارية».. اتجاهات الموضة في شتاء 2022

عندما يتعلق الأمر بتخزين خزانة ملابسك للطقس البارد، فليس عليك بالضرورة أن تكون مرتاحًا ودافئًا باسم الأناقة، لكن العكس صحيح أيضًا ليس عليك التنازل عن الموضة لمجرد الشعور بالراحة، يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في العالمين في الموضة في شتاء 2022، حيث أضفى المصممون والعلامات التجارية للملابس أسلوبًا وإغراءً، ما يجعل هذا الموسم يدور حول التنوع والقدرة على التكيف.

سروال كامو في موضة 2022

السراويل المموهة ضرورية لهذا الشتاء ودليل قاطع على أن الطباعة العسكرية يمكن أن تبقى على نبض الموضة إلى الأبد، كما لاحظت فإن النمط يشهد حاليًا إحياءً رئيسيًا للارتداء هذا الشتاء في موضة 2022.

تتميز السراويل المموهة بالجرأة والأناقة وتبعث على الثقة بأنك بحاجة إلى الخروج بأناقة بعد أكثر من ثمانية عشر شهرًا قضيتها في المنزل في بنطلونات رياضية وبيجاما، سيكون بنطلون التمويه الأخضر الزيتوني هو الخيار الكلاسيكي دائمًا.

أحذية تناسب جميع الأحوال الجوية

في هذا الشتاء لا ترضى بأي شيء أقل من الأحذية المناسبة لجميع الأحوال الجوية والتي ستساعد في الحفاظ على دفء قدميك وتجعل ملابسك تبدو أكثر أناقة، ولحسن الحظ هناك الكثير للاختيار من بينها هذا الموسم.

الأحذية ذات النعل السميك، خاصةً الأساليب العصرية بشكل لا يصدق مثل أحذية تشيلسي خفيفة الوزن ومليئة.

مجوهرات ملونة موضة 2022

فيما سيطرت الأحجار الكريمة الذهبية والفضية والصفراء على مساحة المجوهرات، ولكن جرب المزيد من القطع الملونة هذا الشتاء، إنها غريبة الأطوار وممتعة وتضيف لمسة من الألوان إلى مظهرك ضمن موضة 2022.

من خلال ارتداء أقراط نيون متدلية مع مجموعة مطابقة باللون البيج أو الكريمي، وينطبق الشيء نفسه على الأساور والمعلقات والساعات والأصفاد والقلائد والخواتم.

جاكيتات راكب الدراجة النارية

مع الهوس المستمر بكل الأشياء الرجعية، عادت بقايا أخرى من التسعينيات، سترة السائق الجلدية، وحققت عائدًا كبيرًا ، قام المصمم ألكسندر ماكوين بإعادة ارتداء سترته، في حين صنعت دولتشي جابانا سترة بالدانتيل وتنورة صغيرة.