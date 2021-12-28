الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عودة للتسعينيات..الجينز الواسع موضة 2022 (صور)

الجينز الواسع
الجينز الواسع

لم يعد البنطلون الجينز الضيق عصريًا، عاد الجينز الفضفاض يتربع علي ساحة الموضة مرة أخري،ونرصد وفقا لموقع “ fustany ”  أبرز طرق ارتداء جينز واسع .

 اختاري الجينز القصيرالواسع 

لم يعد الجينز الضيق أكثر برودة ، فماذا نرتديه بدلاً من ذلك؟

إذا كنت تحب ارتداء الجينز الضيق القصير، فلا يزال بإمكانك ارتدائه ، ولكن بدلًا من الجينز الضيق، جرب شيئًا بتصميم رائع أوبنطال جينز قصير مستقيم، ميزة أخرى للجينز القصير هي أنه يتناسب مع الكعب العالي.

بدلًا من تكبيل بنطالك الضيق اربطه بحزم

لم يعد الجينز الضيق أكثر برودة ، فماذا نرتديه بدلاً من ذلك؟

يعاني بعض الأشخاص من هذا النضال الذي كنت أتمناه ، ولكن يبدو أنه من الصعب جدًا صنع جينز طويل بما يكفي للأشخاص طوال القامة ، إذا اخترت بنطلون جينز مناسبًا للأم أو بنطلون جينز فضفاضًا، فإن تكبيله ليناسب طولك أو لإظهار جواربك أو حذائك الرائع يبدو رائعًا معهم.

بدلًا من ارتداء حذائك أكسفورد مع الجينز الضيق ارتديه مع الجينز المستقيم

لم يعد الجينز الضيق أكثر برودة ، فماذا نرتديه بدلاً من ذلك؟

هناك شيئان عصريان للغاية لدرجة أنه إذا كنت ترتدي أيًا منهما، فأنت في غاية الأناقة؛ الأول هو ارتداء متعطل مكتنزة ، والثاني هو التباهي بجواربك الطويلة غير التقليدية، و الشيء هو أن كلا الاتجاهين لا يبدوان جيدًا مع الجينز الضيق، ولكن عند إقرانه مع الجينز المستقيم ، فإنك تبدين أنيقة للغاية.

اختار الجينز الفضفاض من التسعينيات

لم يعد الجينز الضيق أكثر برودة ، فماذا نرتديه بدلاً من ذلك؟

كان الجينز الضيق شائعًا بين عامي 2008 و 2010 ، لكن هذا الاتجاه انتهى في عام 2011 ، وكل شيء قديم يعود إلى الظهور. لذا ، أي شيء من التسعينيات ضخم الآن ، ونتذكر جميعًا مدى شعبية الجينز الفضفاض في ذلك الوقت ، ويمكنك الحصول على مظهر أنيق وجميل من خلال تكبيل الجينز الفضفاض،  وارتدائها مع معطف جميل.

جرب الجينز واسع الساق الجينز الضيق 

لم يعد الجينز الضيق أكثر برودة ، فماذا نرتديه بدلاً من ذلك؟

الجينز واسع الساق هو الحل للجميع  إنها طويلة بما يكفي لدرجة أنك لن ترغب في خلعها عندما يتعلق الأمر بالأحذية ، فإنها تبدو رائعة مع الأحذية المدببة 

البنطلون الجينز الضيق لم يعد عصري ا الأن غير المريح للارتداء اختاري الجينز القصيرالواسع الجينز الفضفاض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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