الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يستعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى فى القليوبية

وزير الرى يستعرض
وزير الرى يستعرض أعمال تأهيل الترع

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مستمرة في تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة؛ لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وأيضا توفير مزيد من فرص العمل للشباب خلال مراحل التنفيذ.

وأوضحت الوزارة، أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كان قد عقد اليوم، اجتماعا مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية لرى القليوبية، وذلك لاستعراض ومناقشة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع تحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر في جميع مراكز المحافظة.

كما استعرض الاجتماع، مشروع تأهيل الترع المتعبة، والتى تم الانتهاء منها بأطوال تصل إلى حوالي 143 كيلو مترا، بالإضافة إلى تأهيل المساقى الخاصة بالأراضى القديمة والتى يبلغ طولها 110 كيلو مترات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أطوال بلغت 12 كيلو مترا حتى الآن، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية بالمحافظة.

كذلك أكد وزير الموارد المائية والري خلال الإجتماع، أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى تحقيق مكاسب كبيرة تعود على المزارعين والمحاصيل الزراعية ورفع انتاجيتها، بجانب مواجهة مشاكل أخرى منها عدم وصول المياه لنهايات الترع بالكمية المناسبة.

كما شدد الدكتور عبدالعاطي، على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ اليومية لأعمال المشروع القومى، وإجراء الاختبارات للتأكد من جودة الأعمال والمواد المستخدمة في التأهيل، بالإضافة إلى متابعة تأهيل وتطهير المجارى المائية لمنع أية عوائق أمام وصول المياه إلى الأراضي.

الأراضي الزراعية وكيل الوزارة ترشيد استهلاك المياه وزارة الموارد المائية والري الاراضي الزراعي

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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