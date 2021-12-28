قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.. دورات تدريبية للعاملين بـ«الرى» لتنمية قدراتهم

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن خطة تدريبية متكاملة لجميع العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة، لتنمية قدراتهم والمهارات اللازمة للعمل، خاصة فى ظل الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات المتعددة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر لوزارة الموارد المائية والري لكافة العاملين بها لتنمية قدراتهم الإدارية والقيادية في كافة المجالات.

وأكدت أن فعاليات البرنامج التدريبي بدأت اليوم الثلاثاء لعدد من القيادات، وذلك في مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري، في إطار منهجية مركز التدريب في استمرار إعداد القيادات ودعمهم بالتدريب بهدف تنمية مهاراتهم القيادية، ضمن خطط تطوير مهارات العاملين ورقمنة الخدمات المقدمة.

كما تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي، عدة موضوعات منها إعداد القيادات الوسطى التخصصية، وأيضا المجموعة الثانية، وبرنامج للإداريين، وذلك بمقر المركز الاقليمى للتدريب، والمستهدف منه عدد من الإداريين من مختلف أجهزة الوزارة، لتنمية قدراتهم وفقاً للمستويات الوظيفية لهم حسب الاحتياجات والمواقع الوظيفية فى جميع الهيئات والقطاعات بمختلف محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض البرنامج التدريبي، كافة مهارات التواصل والعمل في إطار خطة ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمى التى تتم بالتعاون مع عدة وزارات منها الإتصالات، فى إطار الاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

فى السياق ذاته، تم استعراض برامج تدريبية لكيفية دمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي لجميع العاملين المؤهلين والقيادات.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، تنفذ برامج تدريبية مكثفة لتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة حسب الاحتياجات التدريبية، والمواقع الوظيفية للمتدربين ومنهم القيادات الوسطى بالوزارة.