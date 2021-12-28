الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.. دورات تدريبية للعاملين بـ«الرى» لتنمية قدراتهم

تدريب
تدريب

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن خطة تدريبية متكاملة لجميع العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة، لتنمية قدراتهم والمهارات اللازمة للعمل، خاصة فى ظل الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات المتعددة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر لوزارة الموارد المائية والري لكافة العاملين بها لتنمية قدراتهم الإدارية والقيادية في كافة المجالات.

وأكدت أن فعاليات البرنامج التدريبي بدأت اليوم الثلاثاء لعدد من القيادات، وذلك في مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري، في إطار منهجية مركز التدريب في استمرار إعداد القيادات ودعمهم بالتدريب بهدف تنمية مهاراتهم القيادية، ضمن خطط تطوير مهارات العاملين ورقمنة الخدمات المقدمة.

كما تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي، عدة موضوعات منها إعداد القيادات الوسطى التخصصية، وأيضا المجموعة الثانية، وبرنامج للإداريين، وذلك بمقر المركز الاقليمى للتدريب، والمستهدف منه عدد من الإداريين من مختلف أجهزة الوزارة، لتنمية قدراتهم وفقاً للمستويات الوظيفية لهم حسب الاحتياجات والمواقع الوظيفية فى جميع الهيئات والقطاعات بمختلف محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض البرنامج التدريبي، كافة مهارات التواصل والعمل في إطار خطة ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمى التى تتم بالتعاون مع عدة وزارات منها الإتصالات، فى إطار الاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

فى السياق ذاته، تم استعراض برامج تدريبية لكيفية دمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي لجميع العاملين المؤهلين والقيادات.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، تنفذ برامج تدريبية مكثفة لتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة حسب الاحتياجات التدريبية، والمواقع الوظيفية للمتدربين ومنهم القيادات الوسطى بالوزارة.

العاصمة الإدارية محافظات الجمهورية ميكنة الخدمات وزارة الموارد المائية والري الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصف مقاطعة النواب له بـ«اللعبة».. وجبالى: المجلس «مبيلعبش»

وزير التعليم ردا على هجوم النواب: أدعو نفسى للقاء شهرى داخل البرلمان

الرئيس السيسى يعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

السعداوى: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير «مصر للألومنيوم» بطاقة إنتاجية 750 ألف طن

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عددًا قياسيًا من الوافدين فى 2021

إسرائيل تقلص فترة انتظار الجرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى 3 أشهر