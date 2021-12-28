ترشيحات بيل جيتس للكتب آخر 4 سنوات.. ماذا قرأ الملياردير الأمريكي قبل وبعد كورونا؟

الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، دائما ما يرشح عددًا من الكتب للقراءة في عطلات الصيف وبنهاية كل عام، ولكن هل اختلفت اتجاهات بيل جيتس على مستوى قراءته بعد جائحة كورونا التي انتشرت في نهاية عام 2019 عن قراءته قبل الجائحة؟، سؤال يستحق أن نجيب عنه من واقع ترشيحاته النصف سنوية والسنوية لقرائه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيل جيتس الذي قدرت مجلة «فوربس» هذا العام ثروته 126.5 مليار دولار لم ينشغل عن قراءة الروايات، والسير الذاتية، بل وكتب التاريخ، ولكن الجديد الذى تغير فى قائمة قراءات بيل جيتس هو قراءة الكتب التي تتناول تاريخ الأوبئة، وهو ما نرصده فى السطور التالية من واقع ترشيحاته:

مايو 2018: الرواية تتصدر مكتبة بيل جيتس

رشح مؤسس شركة مايكروسوفت لمتابعيه فى شهر مايو 2018 عدداً من الروايات، أبرزها "ليوناردو دافنشي"، حيث نصح جيتس بقراءة كتاب "ليوناردو دافنشي" لكاتبه والتر آيزاكسون، والكتاب عبارة عن سيرة حياة الفنان والعالم الإيطالي المشهور ليوناردو دافنشي، الذي عاش في عصر النهضة.

ويؤكد بيل غيتس إعجابه الشديد بشخصية دافنشي، مضيفا أن كتاب آيزاكسون عن هذا العالم الكبير يساعد على فهم الطبيعة البشرية، واستيعاب سر تميز ليوناردو دافنشي عن غيره.

ثاني الكتب التي نصح جيتس بمطالعتها هي رواية «لينكولن في باردو» للروائي الأمريكي جورج سوندرز، الذي يسلط الضوء في عمله هذا على أمريكا بعد الحرب الأهلية.

وأوصى رجل الأعمال الأمريكي الناجح بقراءة رواية «كل شيء يحدث لسبب وأكاذيب أخرى أحببتها» لصاحبتها كيت بولر، التي أصيبت بالسرطان في سن «35»، حسب موقع مجلة تايم الأمريكية.

ويقول بيل غيتس عن هذه الرواية: «لم أكن مندهشا من أن كتاب بولر كان مفجعا في بعض الأماكن، لكن لم أكن أتوقع أن يكون مضحكا، ففي بعض الأحيان يكون ذلك في نفس الفقرة».

كم أوصى جيتس بقراءة كتاب «التاريخ الكبير: تاريخ العالم من الانفجار الكبير إلى مستقبل الإنسانية»، الذي يطرح عدة تحديات كبيرة كما وصفته جريدة «الجارديان» البريطانية، وفي هذا الصدد يقول: «يظهر هذا الكتاب كيف أن كل شيء يرتبط مع بعضه البعض، وكذلك نسج الأفكار والأدلة من مناطق مختلفة تماما معا في قصة واحدة ومفهومة».

كما أوصى جيتس فى نهاية قائمة ترشيحاته بقراءة كتاب «وقائع» للأستاذ في الصحة العامة هانز روسلينج، الذي يهتم بمجال الصحة، حيث أكد رجل الأعمال الأمريكي الناجح أن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي قرأها، حسب موقع «بيزنيز إنسايدر».

ترشيحات 2019 : كتب التاريخ في صدارة ترشيحات بيل جيتس لقراءة

تصدرت كتب التاريخ قائمة ترشيحات بيل جيتس لمتابعيه في عام 2019، حيث أوصى بقراءة كتاب «هذه الحقائق» These Truths ، وهو كتاب لـ«جيل ليبور» ويرصد التاريخ الأمريكي في عصر الاستكشاف حتى الآن، مسلطًأ الضوء على القضايا السياسية الأمريكية والقانون والمجتمع، كما أوصى بقراءة كتاب «Growth» للكاتب Vaclav Smil الذي يرى جيتس أنه واحد من أفضل المفكرين الذين يوثقون الماضي.

الرواية تحظى بقائمة ترشيحات بيل جيتس، حيث أوصى بقراءة رواية «الزواج الأمريكي» An American Marriage، للكاتبة تاياري جونز الحاصلة على جائزة المرأة للخيال في بريطانيا، كما رشح كتاب «Prepared» هو أحد الكتب التي ذكرها الملياردير الأمريكي في قائمته، وهو للكاتبة Diane Tavenner، وهو يسلط الضوء على الطريقة المثلى للتعامل مع الأطفال وتجهيزهم للتعامل مع حياتهم الجديدة خاصة في فترة ما بعد المدرسة .

ومن الكتب التي رشحهها جيتس أيضًا لمتابعيه، هو كتاب «Why We Sleep» للكاتب مالثيو ووكر، حيث يرى أن هذا الكتاب هو من أكثر الكتب إثارة وعمق حيث إنه يتحدث عن سلوك الإنسان.

ترشيحات شهر مايو 2020: السير الذاتية وكتب الأوبئة في صدارة مكتبة بيل جيتس

تغيرت اتجاهات بيل جيتس القرائية فى عام 2020، وهو ما برز عبر ترشيحاته عدد من الكتب التي تناولت السيرة الذاتية لبعض المشاهير، والكتب التى تناولت تاريخ وباء الأنفلونزا، وهو ما جاء فى ترشيحه رواية للكاتب جون إم باري، تتناول جائحة الإنفلونزا الإسبانية، التي حدثت عام 1918، حيث رأى جيتس أننا نعيش في أوقات غير مسبوقة حاليًا، لكن في حالة رغبنا في وضع مقارنة تاريخية سنجد أن وباء الإنفلونزا عام 1918 يحمل كثيراً من التشابهات مع وضعنا الحالي.

كما رشح "جيتس" كتاب "رحلة العمر" لرجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة "ديزني" السابق، بوب إيجر، إنه واحد من أفضل كتب الأعمال التي قرأها منذ أعوام، ويشرح هذا الكتاب ماذا يعني أن تكون رئيساً لشركة، وتحديداً شركة "ديزني"، التي مرّت بنقلة تاريخية في عهده، كما رشح رواية "الخيار" للكاتبة إديث إيفا إيجر، وتتناول الرواية المذكرات الشخصية للكاتبة، إذ أُرسلت لمعسكرات الموت "أوشفيتز" عندما كانت في 16 عاماً، والآن أصبحت معالجة نفسية شهيرة.

كما رشح "جيتس" رواية "سحابة أطلس" للكاتب ديفيد ميتشل بعدة جوائز عند صدورها عام 2004، وتحولت عام 2011 إلى فيلم ناجح للبطل توم هانكس، وتركِّز الرواية على الخيارات والعواقب الأخلاقية، من خلال استعراض شخصيات جيّدة وأخرى سيئة وتأثيرها على العالم، رشح أيضاً "جيتس" كتاب Poor Economics (الاقتصاد الضعيف).

ترشيحات نهاية 2021: الخيال والأوبئة تطغى على قراءات الملياردير الأمريكي

فى نهاية هذا العام تصدرت الأعمال الروائية التى تغطي عليها الخيال قائمة ترشيحات الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حيث رشح قصة "كلارا والشمس" وهي قصة خيالية تحكي عن روبوت يعمل بالطاقة الشمسية، ويدعى «كلارا»، ويعد صديق لطفل مريض في الولايات المتحدة الأمريكية، والكتاب يعد نوعا من الخيال العلمي، والقصة لكاتب بريطاني يدعى الياباني كازو إيشيجورو، وحصل بسببها على جائزة نوبل للآداب 2021، كما رشح قصة "مشروع السلام عليكم يا مريم" للكاتب أندي وير، وتدور أحداثها عن معلم في مدرسة ثانوية، يستيقظ يوما ما فيجد نفسه داخل مركبة فضائية غامضة، دون أن يعرف كيف وصل إلى هنا.

ومن الروايات رشح "جيست" رواية «هاملت» للكاتبة ماغي أوفاريل، والتي فازت بسببها جائزة رواية العام في بريطانيا، وتتحدث الرواية عن طفل يدعى «هامنت» توفي بعمر 11 عاما، لأسباب مجهولة، البعض يعتقد أنه أصيب بمرض الطاعون، والقصة الحقيقية أن الطفل هو ابن عم الكاتب الشهير وليام شكسبير.