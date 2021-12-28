لقاءات رئاسية نظمتها وزارة الخارجية فى 2021

شهدت العلاقات المصرية مع الدول العربية زخمًا واضحًا خلال العام الجاري، انعكس في وتيرة عالية من الزيارات الرفيعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية وكبار المسئولين، فضلًا عن حضور مصري فاعل في كافة الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا العربية، من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية، ولضمان التوصل إلى تسويات شاملة لأزمات المنطقة، على نحو يحفظ وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها، ويضمن تماسك مؤسساتها الوطنية.

وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارات استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من بينها استقبال قيس سعيد رئيس تونس، خلال زيارته للقاهرة في شهر أبريل الماضي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في الشهر ذاته، وكل من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في سبتمبر الماضي.

ترتيب لقاءات الرئيس السيسي

واستقبل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في ديسمبر الجاري، فضلًا عن استقباله لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في فبراير الماضي، والعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني خلال يوليو، في القاهرة.

وشارك الرئيس السيسي في الدورة الثالثة لمؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني، والذي عُقِد افتراضيًا في أغسطس، حيث عرض سيادته رؤية مصر لكيفية تحقيق الاستقرار في لبنان، والجهود التي تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت عام 2020، بما فيها من توفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار.

وجاءت تلك اللقاءات في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للبنان الشقيق، وتأكيد حرصها على أمنه واستقراره، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة.

لقاءات الرئيس السيسي الخارجية

وساهمت وزارة الخارجية أيضًا في الترتيب لعدد من الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أجرى زيارة إلى الأردن يومي 18 و19 يناير الماضي، والتقى سيادته خلالها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، علاوة على زيارة إلى العاصمة العراقية "بغداد" يوم 28 يونيو الماضي، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، والتي تناولت مسار التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول الثلاث، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عُقد في 28 أغسطس الماضي، وأجرى خلالها لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في المؤتمر، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح، وتميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكويتي.