الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد موجة العواصف.. الفوضى تسيطر على الساحل الغربي الأمريكي

العواصف تضرب الساحل
العواصف تضرب الساحل الغربي الامريكي

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن موجة العواصف الشتوية المترامية الأطراف استمرت في إحداث فوضى أمس الاثنين في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظلت الثلوج الممتدة على مسافة 81 ميلاً في سييرا نيفادا مغلقة بسبب الثلوج القاتلة بينما انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في سياتل.
وتابعت أن موجة العواصف جعلت العديد من الطرق السريعة الرئيسية وطرق الولاية في شمال كاليفورنيا فوضوية، حيث نشرت وكالات السلامة العامة تحذيرات بالفيديو للظروف القاسية.
وأضافت أن الطرق المغلقة تضمنت الطريق السريع 80 ، الذي تم إغلاقه من مقاطعة بلاسر بالقرب من ساكرامنتو إلى خط ولاية نيفادا، والطريق السريع 50 في وادي ساكرامنتو وحوض بحيرة تاهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحذير من العاصفة الشتوية ظل ساري المفعول لمعظم المنطقة حتى الساعة 9 مساءً، حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن بعض المناطق قد تتساقط ثلوجًا على قدمين آخرين.
وقال أندرو أوريسون ، عالم الأرصاد الجوية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند ، في مركز التنبؤ بالطقس التابع لخدمة الطقس، "التأثيرات على الطرق شديدة للغاية ، والسفر ، في بعض الحالات ، سيكون مستحيلًا تمامًا".
وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا على تويتر يوم الاثنين إن انهيارًا جليديًا أدى إلى إغلاق الطريق من تاهو سيتي بولاية كاليفورنيا بالقرب من باليساديس تاهو.
وأشارت إلى أن العاصفة التي بدأت في عطلة نهاية الأسبوع حطمت الأرقام القياسية لتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الغرب.
ففي مطار سياتل تاكوما الدولي ، سُجلت درجة حرارة منخفضة بلغت 17 درجة يوم الاثنين ، حسبما قال أوريسون. 
وأضاف أوريسون أن ذلك حطم الرقم القياسي البالغ 20 درجة ليوم عام 1968 ، موضحا أن درجة الحرارة قد تنخفض أكثر في وقت لاحق يوم الاثنين.

الولايات المتحدة الفوضى أنخفاض الطقس كاليفورنيا عواصف الثلوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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