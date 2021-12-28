وزير الخارجية يضع حجر أساس مركز مجدى يعقوب فى رواندا غدًا

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية رواندا من أجل المشاركة في فعاليات الاحتفال المقرر له، غدًا الأربعاء، بالعاصمة الرواندية «كيجالي»، لوضع حجر الأساس لمركز «مجدي يعقوب- رواندا / مصر للقلب»، فضلًا عن الالتقاء بعدد من المسئولين الروانديين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز «مجدي يعقوب- رواندا / مصر للقلب» من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.

وأضاف السفير حافظ أن الاحتفال يشارك فيه شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها جانيت كاجامي السيدة الأولى لرواندا، كما يشارك في الاحتفال الدكتور مجدي يعقوب.