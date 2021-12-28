الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انعقاد الاجتماع التقييمي الأول لـ«تنمية المناطق العشوائية» بكاريتاس المنيا

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

عقدت جمعية كاريتاس- مصر بالمنيا، الاجتماع التقييمي الأول لمشروع "تنمية المناطق العشوائية"، بقيادة سامية سعد، مدير المشروع، وبحضور فريق العمل، بمقر بفندق إيتاب.

تضمن اللقاء عرض جميع ما تم من مبادرات، وأنشطة، كما تم مناقشة الوضع الحالي بالفصول، بالإضافة إلى بعض التوصيات، والمقترحات للفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، إنه في إطار عمل مكتب التوظيف بمركز "سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة"، التابع لجمعية "كاريتاس- مصر" بالإسكندرية، تم استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد لعدد من شباب من أبناء ذوي القدرات الخاصة.

كاريتاس جمعية كاريتاس جمعية كاريتاس- جمعية كاريتاس بمصر

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وائل لطفي

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