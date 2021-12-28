رصف 16 طريقًا جديدًا بمدينة «تلا» بمحافظة المنوفية

توجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية لمركز ومدينة تلا، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء لنهو الأعمال المقررة، وفق الجداول الزمنية المقررة، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.



بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية ومتفرعاته بعدد 2 شارع بطول 1 كم، حيث جار حاليًا أعمال قطع الفرمة، تمهيدًا لوضع طبقة السن ورصف الطريق وسيتم تركيب بلدورات وأرصفة جانبية وزرع أعمدة ديكورية حديثة بالشارع، هذا وقد أشارت رئيسة المدينة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بـ«12» شارع، وجارِ العمل للإنتهاء قريباً من 4 شوارع وهم رصف مدخل «تلا – بابل» من أمام الساحة الشعبية حتى الكوبرى الخرسانى بالطريق الدائرى بطول 1.5كم، ورصف شارع البطل أحمد عبدالعزيز بطول 1كم بنسبة تنفيذ 70%، وشارع سعد زغلول بطول 1ك بنسبة تنفيذ 60%، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لتذليل العقبات والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.

وشدد محافظ المنوفية على رئيس المدينة بضرورة رفع كافة الإشغالات وتنظيم الحركة المرورية أمام المواطنين بميدان صيدناوي، وتحديد مسارات لسير مركبات التوك توك داخل المدينة، وتحسين مستوى النظافة بالمدينة ورفع كافة التراكمات أول بأول.



كما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش على ترعة البتانونية على مساحة 850 مترا وبتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، وأوضحت رئيس المدينة إلى أن العمل يتم على مرحلتين الأولى من الإدارة التعليمية وحتى ميدان صيدناوي بطول 400 متر بنسبة تنفيذ 30%، والثانية بداية من شارع أحمد عبدالعزيز حتى إمتداد شارع بور سعيد بطول 450 مترا تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، حيث جارِ حاليًا إنشاء الحائط الرأسي للكورنيش على جانبي الترعة، بهدف خلق متنفس حضارى لأهلى مركز تلا.

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية الرئيس السادات، حيث تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري، وإنشاء لاند سكيب مع تزويد كشافات الإنارة الحديثة لإخراج الجدارية، بشكل لائق وإضفاء مظهر حضاري بالشارع.