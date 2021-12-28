الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطار التنمية الخضراء يصل الجنوب.. 7 سنوات تضع الصعيد على خارطة التنمية (إنفوجراف)

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، عبر صفحته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديوجراف، بعنوان: "قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية والريفية"، حيث تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صعيد مصر في القطاع الزراعي، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمثلت في التالي:

- المشروعات التنموية 
- 241 مشروعًا  تنمويًا زراعيًا بتكلفة 17 مليار جنيه.

- التوسع الأفقي
- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد.

 دعم الخدمات الزراعية 
- 103 ملايين كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين.
- 55 صنفًا عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية.  
(قمح – ذرة – قطن – فول )
- 4.5 مليار جنيه  دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد. 
- 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين.
- 3200 آلة زراعية  لتقديم خدمات الميكنة الزراعية.

 دعم مبادرة حياة كريمة
- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة.
- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة  فى عدد (9) محافظات بالصعيد بتكلفة (1.2) مليار جنيه.

 مشروعات تنمية الثروة الحيوانية
- 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد. 
- 25 مركز متطور لتجميع الألبان .
- 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس.
- 3 ملايين رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين.

 تسهيلات وإعفاءات تمويلية
- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد.
- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.

انفو جراف قطار التنمية الخضراء صعيد مصر سنوات وضعه الصعيد على خارطة الزراعية

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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