قطار التنمية الخضراء يصل الجنوب.. 7 سنوات تضع الصعيد على خارطة التنمية (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، عبر صفحته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديوجراف، بعنوان: "قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية والريفية"، حيث تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صعيد مصر في القطاع الزراعي، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمثلت في التالي:

- المشروعات التنموية

- 241 مشروعًا تنمويًا زراعيًا بتكلفة 17 مليار جنيه.

- التوسع الأفقي

- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد.

دعم الخدمات الزراعية

- 103 ملايين كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين.

- 55 صنفًا عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية.

(قمح – ذرة – قطن – فول )

- 4.5 مليار جنيه دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد.

- 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين.

- 3200 آلة زراعية لتقديم خدمات الميكنة الزراعية.

دعم مبادرة حياة كريمة

- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة.

- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة فى عدد (9) محافظات بالصعيد بتكلفة (1.2) مليار جنيه.

مشروعات تنمية الثروة الحيوانية

- 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد.

- 25 مركز متطور لتجميع الألبان .

- 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس.

- 3 ملايين رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين.

تسهيلات وإعفاءات تمويلية

- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد.

- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.