قطار التنمية الخضراء يصل الجنوب.. 7 سنوات تضع الصعيد على خارطة التنمية (إنفوجراف)
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، عبر صفحته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديوجراف، بعنوان: "قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية والريفية"، حيث تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صعيد مصر في القطاع الزراعي، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتمثلت في التالي:
- المشروعات التنموية
- 241 مشروعًا تنمويًا زراعيًا بتكلفة 17 مليار جنيه.
- التوسع الأفقي
- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد.
دعم الخدمات الزراعية
- 103 ملايين كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين.
- 55 صنفًا عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية.
(قمح – ذرة – قطن – فول )
- 4.5 مليار جنيه دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد.
- 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين.
- 3200 آلة زراعية لتقديم خدمات الميكنة الزراعية.
دعم مبادرة حياة كريمة
- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة.
- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة فى عدد (9) محافظات بالصعيد بتكلفة (1.2) مليار جنيه.
مشروعات تنمية الثروة الحيوانية
- 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد.
- 25 مركز متطور لتجميع الألبان .
- 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس.
- 3 ملايين رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين.
تسهيلات وإعفاءات تمويلية
- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد.
- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.