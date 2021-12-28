محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» فى مدينة الشهداء

خلال جولته الميدانية بالشهداء محافظ المنوفية يتفقد مشروعات " حياة كريمة " بدراجيل وساحل الجوابر ويشيد بنسب تنفيذ المشروعات

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولته الميدانية بمركز ومدينة الشهداء، بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء عدد 2 عمارة سكنية بقرية دراجيل على مساحة 2200 م2 بإجمالي 16 وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن كريم”، لتوفير سكن لائق للأسر الأولي بالرعاية للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية.

ومن المقرر إنشاء 18 عمارة سكنية جديدة وفق نموذج موحد بإجمالي 144 وحدة للأسر المستحقة بـنطاق 5 قري، وهى عدد 2 عمارة سكنية بـ16 وحدة بدراجيل، 4 عمارات بـ32 وحدة بكفر السوالمية، 2 عمارة بـ16 وحدة بزاوية البقلي، 4 عمارات بـ32 وحدة بالعزبة الحمرا، 6 عمارات بـ48 وحدة بقرية سرسموس، بالإضافة إلي أنه تم حصر كافة المنازل المستهدف إحلالها وتطويرها للفئات الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والتضامن الاجتماعي.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب ساحل الجوابر بنسبة تنفيذ 85%، وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للمبني الإداري، وجار استكمال أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية والخارجية، فيما تم تفقد الملعب النجيلي بمركز الشباب، وتم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك والنجيل الصناعي.

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية لمشروعات المجمعات الخدمية والزراعية والصحية الجاري تنفيذها بقرية ساحل الجوابر وفق النموذج الموحد من حيث التصميمات، وأكد المحافظ على أنه تم إنجاز الأعمال بالمجمعات بنسبة بلغت 80%، مشيدًا بدور الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة للأعمال، حيث يقام المجمع الخدمى على مساحة 750 م2، وسيضم العديد من الخدمات منها (وحدة محلية، مركز نموذجي، سجل مدني، وحدة اجتماعية، خدمات البريد، الشهر العقارى، تموين)، كما يقام المجمع الزراعي على مساحة 370 م2 ويضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاونًا زراعيًا وبنك تنمية وائتمان زراعي، كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للوحدة الصحية بساحل الجوابر.

واستكمل المحافظ جولته الميدانية، بتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحى بدراجيل بتكلفة 90 مليون جنيه وبطاقة استيعابية تتراوح بين 5 و7.5 ألف م3.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف التنفيذى للمشروع، والذى أشار إلى أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 60%، ومن المقرر نهو الأعمال فى يونيو 2022 ويخدم المشروع 50 ألف نسمة، مؤكدًا أن القرى المقرر ربط تصرفاتها على محطة المعالجة هى (دراجيل وشمياطس وكفرالجمالة).