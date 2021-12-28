الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج وتربية طفولة تحصل على كأس اللعب النظيف

فوز طب أسنان والتربية
فوز طب أسنان والتربية للطفولة المبكرة بدوري جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، عن فوز كلية طب الأسنان بالمركز الأول، والحصول على كأس بطولة الشطرنج "فرق"، وذلك بمجموع نقاط 11 نقطة وعدد 4 مرات فوز، وذلك خلال المنافسات التي اشترك فيها جميع كليات الجامعة بتنظيم من إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وخاض المشاركون خلالها 70 مباراة، خلال 7 جولات، مضيفًا أنه حصلت كلية الطب البشري على المركز الثاني، وكلية العلوم على المركز الثالث، وفازت أيضًا كلية التربية للطفولة المبكرة بكأس اللعب النظيف.

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أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب الفائزين تقوم الجامعة بانتقائهم لتنظيم مركز صقل وتدريب لتنمية مهاراتهم لتأهيلهم للمنافسة بالمسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية، مضيفًا أن فريق كلية طب الأسنان تكون من الطلاب فلوباتير سمير، وبشوي يوسف وفادي أشرف، بينما تكون فريق الطب البشري من الطلاب: محمد علاء، وموسى باسم، وأبانوب محروس، وبكلية العلوم فاز الطلاب جون عادل، وأبانوب عدلي وتوماس شنودة، وسوف يتم صرف حافز مالي وشهادات تقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى.

وأشرف على تنظيم البطولة، وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وراندا علي، ومحمود منصور، الأخصائيان بالإدارة.

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أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم التي أقامتها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالجامعة، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمكونة من الدكتور محمد عبدالرحيم، عميد كلية دار العلوم السابق، والدكتور وليد  مشهور، بكلية الآداب، قد أعلنت عن فوز كل من نادية خالد شعبان بكلية الآداب، بالمركز الأول، وأميرة عبدالرحمن بكلية الطب البشري، بالمركز الثاني، وآيات نورالدين بكلية الصيدلة بالمركز الثالث على مستوى الطالبات المشاركات بكليات الجامعة، كما فاز من  الطلبة عبدالرحمن مؤمن بكلية الصيدلة بالمركز الأول، وعبدالله أحمد بكلية الطب البشري بالمركز الثاني، وحصل على المركز الثالث الطالب يوسف فخري بكلية الهندسة.

تأتي هذه المسابقة، استعدادًا لتأهيل الطلاب للمشاركة في المسابقات القومية، وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة، وخلق روح التنافس الشريف بينهم في مختلف الأنشطة المقامة.

أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
أسنان المنيا تفوز ببطولة الشطرنج
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جامعة المنيا كأس الشطرنج لطب أسنان فوز كلية التربية للطفولة المبكرة بكأس اللعب النظيف دوري الجامعة الدكتور مصطفي عبد النبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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