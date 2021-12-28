جهود الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالشرقية خلال عام 2021

استعرض العقيد أحمد رمزى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالديوان العام ، تقريراً بإنجازات الإدارة خلال الفترة من يوليو2020 حتى ديسمبر2021.

وقال العقيد احمد رمزى، أنه الإنتهاء من المرحلة الاولى من مشروع "المنظومة الإلكترونيـة لإدارة اصول وأملاك الدولة " بهدف تطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لحصر وإدارة الأصول المملوكة لجهات الدولة داخل وخارج الجمهورية بما يُسهم فى دعم إتخاذ القرار وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة المصرية، و توفير النفقات المالية الخاصة باستضافة أى( تطبيقات ، نظم معلومات أو قواعد بيانات) حيث أن مشروع إنشاء مركز بيانات لمحافظة الشرقية (Data Center) يُعد من الأعمال الرقمية العظيمة والمهمة لمحافظة الشرقية التي من خلالها سيتم استضافة جميع التطبيقات الرقمية دون مقابل، و البدء فى المرحلة الثانية لاستكمال مشروع "المنظومة الالكترونية لادارة اصول واملاك الدولة".

كما تم التواصل مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صاحب حق إستغلال نظام (إدارة المؤسسة الإلكتروني ) لإعداد خطة لتدريب العاملين بالديوان العام على إستخدام وإدارة نظام (إدارة المؤسسة الالكترونى) ، و توقيع بروتوكول حق إستغلال نظام (إدارة المؤسسة الإلكتروني ) بين محافظة الشرقية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتطبيقه على مستوى محافظة الشرقية، و تم تطبيق نظام (إدارة المؤسسة الإلكتروني ) ودخوله حيز التنفيذ بدءًا من الأول من أبريل 2021 على مستوى محافظة الشرقية (مراكز - مدن - احياء - مديريات)، و تفعيل قاعدة بيانات المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديث قطاعات خدمات محافظة الشرقية.

وتم إنشاء وافتتاح مركز تدريب التحول الرقمي للتدريب على تطبيق منظومات التحول الرقمي حيث تم تجهيز قاعات تدريب مطورة ومجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة التشغيل والتأمين وخطوط انترنت ذات سرعة عالية ويضم المركز قاعات تدريب تتسع لاكثر من (50) متدرب بالإضافة لشاشة عرض كبيرة (Projector screen) لتدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري على تطبيق المنظومات الرقمية.

وتم البدء الفعلي فى تطبيق نظم معلومات الإدارة المالية الحكومية (نظام المرتبات المعياري) ودخوله حيز التنفيذ على مستوى ديوان عام محافظة الشرقية بدءًا من يناير 2021، و الإعداد والمشاركة فى مسابقة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء السنوية فبراير 2021 بكافه مراحلها وهى كالاتى (تجربة تنموية ناجحة) (دراسة دعم قرار) (نظام معلومات / قاعدة بيانات) وتم الحصول على مراكز متقدمة والمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

كما تم الإنتهاء من مشروع إنشاء وتنفيذ مركز البيانات (Data Center) لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى ديوان عام محافظة الشرقية حيث يمكن استضافة وتوطين نظم المعلومات وجميع التطبيقات الرقمية وقواعد البيانات وتحديثها بشكل دورى فى مركز البيانات (Data Center) الخاص بمحافظة الشرقية يأتى هذا المشروع ضمن خطة محافظة الشرقية فى تطوير وتطبيق منظومة التحول الرقمى التى تنبثق من الخطة الإستراتيجية (مصر 2030)، و تم التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد خطة لتدريب العاملين وتقديم الدعم التقنى والفنى لمنظومة التحول الرقمي وذلك من خلال مقابلات شخصية لتقييم مستوى اداء العاملين وللوقوف على احتياجاتهم من التدريب، وإعادة صياغة وتحديث أعضاء فريق عمل الرصد الميدانى لمحافظة الشرقية وضخ دماء جديدة ليصبح قادر علي متابعة الأحداث والمستجدات وعمل تقرير شامل لتقديمه للجهات المعنية بالدولة.

وتم تحديث خدمات البوابة التشريعية والقانونية الرقمية حيث تعد بوابة التشريعات المصرية واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء والتى تخدم وزارات ومؤسسات وهيئات وتشمل احكام قضائية منذ عام ١٨٢٨ وتضم أكثر من 280 ألف تشريع حيث تخدم وتغطي بوابة الخدمات التشريعية والقانونية المصرية مكاتب وإدارات الديوان العام .

يُذكر أن هذه الإنجازات توجت بتكريم محافظ الشرقية للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقتي مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء (أفضل إدارة تطبق نظام إدارة مؤسسة إلكتروني) والحصول علي المركز الخامس على مستوى الجمهورية كأفضل (تجربة تنموية ناجحة) ديسمبر 2021.