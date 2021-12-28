ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء في الحمل: الأسباب والأعراض والعلاج

يزداد حجم كرات الدم خلال فترة الحمل بنسبة تصل إلى 50٪، ومع انخفاض مستويات الهيموجلوبين، ينخفض عدد الصفائح الدموية أيضًا بشكل طفيف، ومع ذلك فإن خلايا الدم البيضاء تزداد بعد الحمل ، وهو ما يطلق عليه زيادة عدد كريات البيضاء.

ونرصد وفقا لموقع “ hellomagazine” أسباب ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء أثناء الحمل.

ما أسباب ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء أثناء الحمل؟

العدوى الحادة

صدمة

تجفيف

تركيز الدم

السرطان (مثل ابيضاض الدم المزمن)

الإفراط في استخدام الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات

العد التفاضلي لخلايا الدم البيضاء أثناء الحمل

العدلات: يشير ارتفاع مستوى العدلات (العدلات) بشكل عام إلى عدوى بكتيرية حادة ، وحروق ، وإجهاد حاد ، وسرطان الدم (سرطان الدم) ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، واستخدام الستيرويد. ومع ذلك ، فإن العدلات أمر طبيعي أثناء الحمل بسبب ضعف موت الخلايا المبرمج العدلات وقد لا يكون لها أي أهمية سريرية.

الحمضات: فرط الحمضات (ارتفاع تعداد الحمضات) عادة ما يشير إلى وجود حالات حساسية ، والتهابات طفيلية ، وأمراض المناعة الذاتية اللوكيميا ، التهاب الشرايين العقدي. ومع ذلك ، فإنه يتناقص أيضًا مع عمر الحمل (غالبًا في الأثلوث الثالث).

الخلايا القاعدية: تحدث القاعدة (ارتفاع عدد الخلايا القاعدية) بشكل عام عن حالات الحساسية ، وسرطان الدم النقوي المزمن ، مرض هودجكين ، استخدام موانع الحمل الفموية، ويتناقص أيضًا مع تقدم حملك.

حيدات: حيدات هي أكبر كرات الدم البيضاء ، وحيدات (ارتفاع عدد الخلايا الوحيدات) يحدث بشكل عام بسبب الالتهاب المزمن ، ومتلازمة كوشينغ ، والعدوى الفيروسية ، والالتهابات البكتيرية مثل السل. أثناء الحمل ، هناك كثرة الوحيدات المطلقة ، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى ، ولكن هذا يقل مع تقدم حملك.

الخلايا الليمفاوية: تحدث كثرة اللمفاويات (ارتفاع عدد الخلايا الليمفاوية) بشكل عام بسبب الالتهابات الفيروسية وسرطان الدم وقصور الغدة الكظرية. ومع ذلك ، فإن الزيادة في نسبة الخلايا الليمفاوية في كرات الدم البيضاء أثناء الحمل قد تشير إلى وجود عدوى بكتيرية.

علامات ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء أثناء الحمل

حمى

كدمات / نزيف

إعياء

المناعة

تعرق ليلي

فقدان الوزن

إذا اكتشفت أيًا من هذه الأعراض أثناء الحمل ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى أو مضاعفات طبية أساسية.