الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 2600 لتر سولار مدعم بالسوق السوداء بالجمالية

سولار
سولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك محل لقيامه ببيع السولار المدعم- بمنطقة  الجمالية؛ وإدارته محل "بدون ترخيص" وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" بالمحل عمله.

وجاء ذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المحل على كمية من المواد البترولية بلغت 2600 لتر سولار"مدعم".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

التصرف منطقة الجمالية السولار المدعم مباحث القاهرة مالك القبض

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الأخلاق المصرية

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