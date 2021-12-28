الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: القوات المسلحة دعمت قطاع النقل بـ75 مليار جنيه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة دعمت وزارة النقل بـ75 مليار جنيه، للمساهمة في المشروعات التنموية الخاصة بالقطاع.
 

وعلق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال افتتاح عدد من المشروعات ضمن «أسبوع الصعيد»، بأن القوات المسلحة دائما ما تساعد مؤسسات الدولة.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه فى عام 2014 كانت تعاني هيئة السكك الحديدية من تلف أغلب الجرارات التابعة لها وسرقة بعض القضبان في المناطق النائية، وتمكنت الهيئة من تخطي هذا الأمر، ففي عام ٢٠٢١ شهدت وصول الجرارات العربات الروسية الجديدة، ووصل إجمالي نقل الركاب إلى 1.1 مليون راكب يوميًا.

وأعلن الفريق كامل الوزير أنه تم تجديد وتطوير ورش السكك الحديدية بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة، وتخصيص كل ورشة لنوع معين من الوحدات المتحركة يتم العمل فيها بالتعاون مع الشركات المتعاقدة على الصيانة لهذا النوع من الوحدات المتحركة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية، خاصةً فى مجال الإدارة والتشغيل، وعلى سبيل المثال، ورش السبتية بالشراكة مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لصيانة وتجديد جرارات PRL.

السيسي ديون وزارة للقوات المسلحة ٧٥ مليار جنيها اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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