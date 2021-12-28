الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجبة «محشى» وراء وفاة 4 أشخاص ببنى سويف

تسمم
تسمم

أمرت جهات التحقيق في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثث أربعة أفراد من أسرة واحدة، تناولوا وجبة مسممة في منزلهم بمركز الواسطى، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك لبيان وجود شبهة جنائية من عدمة كما قررت النيابة إرسال عينة من بقايا الطعام للمعمل الكيماوي لفحص التغيرات في الخواص وبيان وجود مواد مسممة من عدمه.

عن التفاصيل لقي 4 من أسرة واحدة مصرعهم، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة «محشي» بمنزلهم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

 بوفاة "سيدة.ع.س" 54 عامًا، وأبنائها" طه.أ.ط" 15 عامًا، وآية 9 أعوام، وعبدالرحمن 5 أعوام، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة «محشي» بمنزلهم الكائن خلف محطة وقود مدينة الواسطى.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وجبة محشي النيابة بني سويف وفاة جهات التحقيق التصريح بالدفن وجبة مسممة أسرة واحدة

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وائل لطفي

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