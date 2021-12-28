توجيه رئاسى.. 6 طرق للحفاظ على استهلاك الكهرباء

علي الرغم من أننا في الشتاء وتجري العادة على استهلاك كهرباء أقل في هذا الفصل، نظرًا لعدم تشغيل المكيفات أو المراوح بشكل مستمر، إلا أن هناك عادات سيئة يقوم بها البعض، تدفعهم إلى الاستمرار في ارتفاع فاتورة الكهرباء، ونقدم عددا من العادات الخاطئة والنصائح لتجنبها:

استخدام المكواة:

المكواة من الأشياء التي تستهلك كهرباء كبيرة، ويقوم البعض باستخدمها كل يوم، مما يجعلهم يستهلكون كهرباء أكبر، طالما أن الفعل يتكرر كل يوم، يمكن التخفف من استهلاك المكواة للكهرباء عن طريق جمع جميع الملابس التي تحتاج إلى كي مرة واحده او مرتين في الأسبوع على الأكثر، فإن هذا من شأنه تخفيف الكهرباء بدلا من تشغيلها كل يوم.

استخدام الميكرويف:

يعتبر استخدام الميكرويف بدلًا من الفرن الكهربي أحد وسائل ترشيد الاستهلاك، وذلك لأن الميكرويف يستهلك وقتًا أقل بكثير وبالتالي كهرباء أقل.

غليان الماء:

عند استخدام الغلاية يمكن أن تفقد الكثير من الكهرباء إذا ما قمت بتشغيلها وهي تحتوي على مقدار كبير من الماء، أما في حالة ما إذا قمت بتشغيلها على المقدار المعلوم فإنك بذلك توفر الكهرباء.

الديب فريزر:

يجب القيام بإزالة الثلوج التي يكونها الفريزر، بشكل دوري، لأنها تساهم في زيادة عداد الكهرباء، حيث أنها تدفع الفريزر إلى مزيد من الطاقة، كي تحتفظ بكل هذه الثلوج، كما أنه لا يجب أن تضع الطعام في الثلاجة أو الفريزر، وهو ساخن كي تتجنب استهلاك طاقة أكبر، وبالتالي كهرباء أكثر.

غلق مصادر الطاقة:

وبشكل عام يجب الاهتمام بإزالة جميع مصادر الطاقة من الكهرباء في حال الانتهاء من استخدامها لأنه تكون في حالة سحب مستمر للطاقة، مما يؤثر على استهلاك الكهرباء.

تجفيف الملابس باستخدام الشمس:

يتجه الكثيرين إلى شراء مجففات الملابس الكهربائية والتي تستهلك مقدار كبير من الطاقة الكهربائية وهو الأمر الذي يمكن الاستغناء عنه إذا ما قمنا باستخدام الشمس في تجفيف الملابس بدلًا من المجففات الكهربائية، خاصة وأنها مفيدة أكثر في التخلص من جميع الجراثيم التي يمكن أن تكون عالقة بالملابس.