الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة للنصب على صاحب معرض سيارات بمدينة نصر

عصابة
عصابة

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس عصابة مكونة من عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على صاحب معرض سيارات بمدينة نصر محافظة القاهرة.

البداية بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة، بسابقة قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني واتفاقه مع الأخير على شرائها، وعقب استلامه توكيل بيع "مزور" قام المتهم بمغافلته، واستولى منه على المبلغ المالي والسيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزته السيارة المشار إليها.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة النصب.

وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، كما أمكن ضبط الأخير وبحوزته عدد من التوكيلات بدون بيانات ومحررة بأسماء أشخاص مختلفة، وصور توكيلات ممهورة بشعار الجمهورية، وشهادة بيانات سيارة، وجميعهم مزورين، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية.

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في النصـب عـلى المواطنين بإستخدام المضبوطات حيازة المتهم الأخير، كما أقرا بارتكاب واقعتي نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالنصب عليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث العاصمة محكمة جنح مدينة نصر عصابة مدينة نصر صاحب معرض سيارات المبلغ المالى

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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