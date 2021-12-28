الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر استئناف خادمة نادية الجندي على حكم حبسها

ارشيفية
ارشيفية

تعقد محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة لنظر استئناف خادمة نادية الجندي، المتهمة بسرقة مصوغات الأخيرة من فيلتها، على طريق المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، على حكم حبسها.

وكانت تقدمت الفنانة نادية الجندي ببلاغ لقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه خادمتها  وزوجها بسرقة مصوغاتها من داخل فيلاتها، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما لجهات التحقيق في واقعة السرقة.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الخادمة سرقت مصوغات ذهبية عبارة عن خاتمين من ألماس وساعة ذهب، بمساعدة شريكها، ولاذا بالفرار إلى الإسكندرية.

وكانت مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها للسرقة واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

الأجهزة الأمنية محافظة الجيزة سرقة مصوغات ذهبية قسم شرطة كرداسة محكمة جنح شمال الجيزة الفنانة ناديه الجندي

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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