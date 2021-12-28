الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلة دولية تكرم أستاذا في «عين شمس» لجهوده في تقييم 100 بحث عن كورونا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين في جامعة عين شمس، تهنئة من مدير تحرير المجلة العلمية الدولية «بلاس وان PLOS ONE» لجهوده في تقييم أكثر من 100 بحث لفيروس كورونا أثناء عمله كمحرر أكاديمي للمجلة.

وقام الدكتور عبدالله سامي بدوره كمحرر أكاديمي بالمجلة منذ عام 2018 وقام بدور بارز في تحرير أبحاث عديدة في مجالات علم الوبائيات للأمراض المعدية المختلفة، الصحة العامة، وديناميكية انتشار الأمراض المعدية. 

معظم الأبحاث التي تم تقييمها كمحرر في هذا المجال تضمنت نماذج تتنبأ بديناميكية انتشار فيروس كورونا في دول مختلفة من العالم مثل الصين، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، صربيا، ودول أخرى، كما تضمنت بعض هذه الأبحاث تأثير جائحة كورونا على التجارب السريرية، وأبحاث أخرى تعكس تأثير تدابير بعض الدول للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة عين شمس لمواجهة التطورات المحتملة لجائحة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويقوم أعضاء هيئة تدريس بجامعة عين شمس في تحقيق رؤية إدارة الجامعة في هذا الشأن على المستوى الدولي.

المملكة المتحدة الولايات المتحدة الامريكية جامعة عين شمس فيروس كورونا الولايات المتحدة الامريكي انتشار فيروس كورونا الأمراض المعدية عضو هيئة تدريس التجارب السريرية رئيس الجامعة

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الأخلاق المصرية

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