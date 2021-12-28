كوريا الجنوبية تسجل 3865 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3865 إصابة جديدة بفيروس

كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 615 ألفا و532 إصابة، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.



كما أضافت البلاد 46 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5346 وفاة.



وسجلت كوريا الجنوبية أربع إصابات جديدة بمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور الجديد إلى 449 إصابة.



وفيما يتعلق بسير عملية التطعيم، فقد أعلنت الوكالة عن أن 85.8% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تم تلقيح 82.5 % بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.