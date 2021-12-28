بولسونارو لا يعتزم تطعيم ابنته ضد كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه لا يعتزم تطعيم ابنته الصغرى لاورا ضد فيروس كورونا.

وأكد بولسونارو أنه يبحث مع وزير الصحة مارسيلو كيروغا موضوع تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا في البرازيل، مشيرا إلى أنه على الوزير أن يضع بحلول 5 يناير المقبل برنامجا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة.

وأضاف بولسونارو: "آمل بأن السلطة القضائية لن تتدخل... لأن ابنتي لن تخضع للتطعيم، وأريد أن يدرك ذلك الجميع. عمرها 11 سنة".

يذكر أن هيئة الرقابة الصحية البرازيلية "أنفيزا" كانت قد وافقت في 16 ديسمبر على استخدام لقاح شركة "فايزر" الأمريكية لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما من العمر ضد فيروس كورونا.

وقبل بدء التطعيم اقترحت وزارة الصحة إجراء مناقشات اجتماعية للموضوع.

وأشار بولسونارو إلى أن هناك "شكوكا كثيرة" بشأن تلقي الأطفال للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيليةعن تسجيل 164 حالة وفاة و4164 إصابة جديدة بكورونا.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618392 وفاة و22 مليونا و230737 إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.