الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن خلال يناير المقبل

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلن مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "تي إس تيرومورتي" أن بلاده ستترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير المقبل.

وقال المندوب الهندي -في معرض تدوينة نشرها اليوم على موقع التدوين المصغر "تويتر"- إن الهند ستترأس لجنة مكافحة الإرهاب خلال عام 2022، الذي يواكب الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال الهند، وإن رئاسة هذه اللجنة لها صدى خاص بالنسبة للهند، وإن سبب ذلك لا يرجع فقط إلى أن الهند تأتي في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب، بل لأنها تعتبر واحدة من أكبر ضحايا الإرهاب.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب كان قد تم تشكيلها خلال شهر سبتمبر عام 2001، وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية المأساوية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الهند تولت رئاسة هذه اللجنة خلال عام 2011-2012.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ارتفع إلى 578 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم رصد المتحور الجديدة في 19 ولاية، فيما تم تسجيل أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في العاصمة نيودلهي، حيث بلغ 142 حالة، ويرجع ذلك إلى حلول موسم الأعياد واحتفالات الزفاف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنه سيتم البدء في إعطاء جرعات معززة للعاملين في المجال الطبي وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا اعتبارًا من 10 يناير المقبل، وأن التطعيمات ستبدأ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا اعتبارًا من الثالث من يناير المقبل.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب العدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي.

الامم المتحدة أمن الولايات المتحدة على معرض ذكرى الإرهاب مكافحة الإرهاب مجلس الأمن

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