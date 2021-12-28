شيكو يعلن تعافيه من كورونا

شارك الفنان هشام محمد الشهير بـ"شيكو" جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور يعلن من خلاله تعافيه من فيروس كورونا نهائيًا.

ودوّن شيكو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله نيجاتيف كورونا بعد 9 أيام، شكرا لكل اللي سأل ودعا ليا، اللي عنده جيوب أنفية زيي وفاكر أن اللي عنده الحساسية العادية في الوقت دا من السنة لو سمحت أعمل بي سي أر".

وأضاف: "أنا جاتلي كدا بالظبط وكنت فاكرها الحساسية العادية، واللي متطعم ياخد الجرعة الثالثة واللي مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدًا.. الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال شيكو هو مسلسل "اللعبة"، وتم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا الجميل، سامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مازو والذي يجسده هشام ماجد، وتلعب مي كساب دور زوجته، ولهما ابن واحد، وشيكو يجسد دور صديق مارز المقرب، وتقع الأسرة في العديد من المشاكل بسبب تجربتهم للعبة إلكترونية.

فيلم العنكبوت

ويشارك شيكو أيضا في فيلم العنكبوت، المقرر عرضه قريبا، ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا،منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف محمد يناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات يقع في العديد من الصعوبات بسبب مطاردة الشرطة له.