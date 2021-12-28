عمدة كييف يهنئ الأوكرانيين بالخطأ بمناسبة العام «2220»

وقع عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو في موقف محرج، حيث أخطأ بتهنئة السكان بمناسبة العام الجديد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر فيها كليتشكو، وهو يهنئ الأوكرانيين بحلول "العام 2220"، ثم حاول السياسي تصحيح خطأه، وهنأ السكان "بالعام 2222".

وتجدر الإشارة إلى أن فيتالي كليتشكو رياضي سابق مشهور، كان بطل العالم في الملاكمة قبل بدء عمله السياسي.

وهو يشغل منصب عمدة كييف منذ عام 2014، و اشتهر بالكثير من التصريحات التي تميزت بزلات اللسان المختلفة.

وعلى صعيد آخر، بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان في أعقاب الحديث مع الرئيس الأوكراني، الذي جرى عبر الفيديو : "اليوم كانت لدينا فرصة لنسمع من الرئيس زيلينسكي بشكل مباشر عن استمرار حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية والتعبير عن تضامننا الصلب مع شعب أوكرانيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا".

وأَضاف السيناتور أن الرئيس الأوكراني بحث مع المشرعين الأمريكيين "التهديد الروسي على الحدود وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم العسكري، و عبر عن معارضته الحازمة لمشروع "السيل الشمالي 2" للغاز".

وجرى الحديث أيضا عن وقف إطلاق النار في دونباس والحوار السياسي الذي "من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع الأمني في أوكرانيا"، إضافة إلى سير الإصلاحات في أوكرانيا، التي يراد منها أن تساعد البلاد في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

ولفت السيناتور إلى أن زيلينسكي أكد أن "أي مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا يجب أن تجري بمشاركة أوكرانيا".