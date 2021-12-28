الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقليص عدد الجماهير فى فرنسا إلى 5 آلاف شخص بسبب أوميكرون

فرنسا
فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس تخفيض عدد الحضوري الجماهيري في مباريات كرة القدم بالدوري الفرسي، بسبب انتشار "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا في فرنسا.


وأفادت قناة "فرانس 24" في نسختها باللغة الإنجليزية، فقد قرر رئيس الحكومة تقليص الحضور الجماهيري في الأحداث الرياضية إلى 5 آلاف شخص فقط في الملعب.


وأشار إلى أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الاثنين القادم، من أجل مكافحة انتشار الفيروس في عموم فرنسا.


وتعد فرنسا من بين الدولي التي تفشي فيها المتحور الجديد من كورونا، وشهدت عددًا قياسيًا من الإصابات وتم تسجيل 10 آلاف إصابة في يوم واحد أمس الأحد.

 

وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن استخدام جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد هو "احتمال وارد".

 

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أنه استجابة للانتشار السريع لمتغير "أوميكرون"، قامت الحكومة بتقليص المدة اللازمة لأخذ جرعة معززة ثالثة إلى ثلاثة أشهر، بعد أن كانت أربعة.

 

وأوضح كاستيكس أيضا أنه اعتبارا من يوم الإثنين وعلى مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستقتصر جميع التجمعات العامة على 2000 شخص للمناسبات في أماكن مغلقة، و5000 شخص للفعاليات في أماكن خارجية.

 

وأضاف أن استهلاك المشروبات والطعام سيتم حظره في وسائل النقل لمسافات طويلة، وسيصبح العمل في المنزل إلزاميا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع حيثما أمكن ذلك.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

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