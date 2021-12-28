الاتحاد الجزائرى للمستثمرين: مخطط عمل لتعزيز الاستثمارات المصرية بالجزائر

أكد ممثل الاتحاد الجزائري لأرباب العمل والمستثمرين عبد الله بن عراب، أنه تم وضع مخطط عمل مشترك ما بين الاتحاد، وكبرى الشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري، بما يتماشى مع برنامج الإنعاش الاقتصادي للدولة الجزائرية، وذلك لتعزيز حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر.



وأوضح عراب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، الذي عقده الاتحاد /اليوم/ مع ممثلي هذه الشركات المصرية، على وضع خارطة طريق مؤقتة تضبط عملية التنسيق بين الشركات المصرية، وآليات التواصل مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار و الصناعة في الجزائر.



وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى جميع العقبات التي قد تواجه الشركات المصرية، والتأكيد على الحرص على تذليلها.



وأشار ممثل الاتحاد الجزائري لأرباب العمل والمستثمرين إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات إعلامية مكثفة للشركات المصرية عبر القنوات الجزائرية والتركيز على القيمة المضافة للاستثمار المصري في الجزائر.



وعلى صعيد آخر، أعلنت الجزائر اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا "أوميكرون" داخل أراضيها.



وأوضح معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية أن الحالتين هما لجزائريين إثنين قدما من فرنسا وبريطانيا، ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة بهذا المتحور إلى أربع حالات.



وأضاف المعهد الجزائري أنه تم تأكيد هاتين الحالتين عن طريق تحليل "التسلسل الجيني"، عقب إيجابية نتيجة اختبار " PCR" الخاص بهما.



وذكر معهد باستور أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لظهور السلالات المتحورة عبر العالم ومدى انتشار الفيروس، فإنه بات أكثر من الضروري التزام الحيطة والتلقيح، وكذلك الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية.



يذكر أن معهد باستور الجزائر،‏ والذي تم إنشاؤه في عام 1894 ينتمي إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا تتعاون فيما بينها في مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية.