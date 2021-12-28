«الإحصاء» يعلن أهم 10 مؤشرات عن الشباب المصرى

نشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 10 مؤشرات عن أوضاع الشباب المصرى، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أتى ذكر الشباب على وجه التحديد فى أربع مجالات هى: التعليم والتوظيف والرياضة وتمكين الفتيات، والتى تتمثل فيما يلى:

بلغت نسبة الشباب فى الفئة العمرية بين 15-29 سنة نحو 26.8% من إجمالى السكان.

أعلى نسبة للشباب كانت للحاصلين على مؤهل أقل من متوسط بنسبة 27.4%، يليها الشباب الحاصلين على مؤهل متوسط فنى بنسبة 26.1%، وتساوت تقريبًا نسبة الشباب الحاصلين على مؤهل ثانوى عام/ أزهرى والحاصلين على مؤهل جامعى فأكثر بنسبة بلغت 12.8% و13% على التوالى.

حوالى 74.7% من الشباب الذكور لم يسبق لهم الزواج وارتفعت النسبة بالحضر لتصل إلى 80.7% مقابل 70.1% بالريف، أما الشابات من الإناث اللاتى لم يسبق لهن الزواج يمثلن أكثر من ثلث الإناث.

انخفض معدل الزواج للذكور من 55.3 فى الألف عام 2017 إلى 51.8 فى الألف عام 2018، ولكنه عاد للتزايد إلى 53.2% فى الألف عام 2019، وبالمثل بالنسبة للإناث فقد تناقص المعدل من 79.7 فى الألف إلى 75.8 فى الألف بين عامى 2017 و2018، ثم ارتفع إلة 78.5 فى الألف عام 2019.

بلغ معدل الطلاق للذكور 4.4 لكل ألف من السكان مقابل 8.9 للإناث عام 2017، انخفض بنسبة ضئيلة للذكور ليسجل 4.3 لكل ألف من السكان عامى 2018 و2019، أما بالنسبة للإناث فقد تزايد المعدل من 8.9 فى الألف عام 2017 ليصل إلى 9.2 فى الألف عام 2019.

أغلب الشباب غير مشتركين وغير مستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبتهم 86.9% من إجمالى الشباب، بينما 13.1% من الشباب مشتركين أو مستفيدين من التأمينات الاجتماعية.

بلغت نسبة الفقر للشباب 36.1% على المستوى الإجمالى.

38.1 % من فئة الشباب مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحى، وترتفع النسبة لتصل إلى 42.6% للشباب فى الحضر مقابل 34.7% فى الريف.

نسبة التدخين بين الإناث منخفضة للغاية فهى لا تتعدى 0.1%، وفى المقابل تبلغ نسبة التدخين الذكور 20.8%.

4.99 % من إجمالى الشباب لديهم صعوبة/ إعاقة.

انخفض معدل وفيات الوفيات بسبب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكرى حيث بلغ 40.2 حالة وفاة لكل 100 ألف من الشباب فى الفئة العمرية 15-25 سنة خلال عام 2019.