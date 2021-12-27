الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 4 فى إطلاق نار بالولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس.

وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة، فقد خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بالطلقات النارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع إلى مستشفى في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اعتقال رجل أقدم على إطلاق النار على جدته وصديقة والده مما أدى إلى مقتلهما، بينما كانت العائلة تفتح هدايا عيد الميلاد.

وعثر رجال الشرطة في مقاطعة فريسنو على الضحايا بعد الإبلاغ عن حصول إطلاق للنار في منزل يوم 25 ديسمبر قرابة الساعة 1:45 مساء بالتوقيت المحلي.

الولايات المتحدة تكساس الأمريكية ضاحية غارلاند إطلاق نار قتلى ومصابين الشرطة الأمريكية

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