براتب يصل لـ3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة للشباب، برواتب تصل إلى 3000 جنيه في بعض المهن.

وتتضمن الوظائف المتاحة بإحدى شركات تعبئة الولاعات ببني سويف، مشرف إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وذلك براتب 3000 جنيه.

كما تطلب الشركة، عمال، براتب 2000 جنيه، وذلك من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01003815977، والتواصل مع المدير المسئول عبد العزيز سامي، أو التوجه لمقر الشركة في بياض العرب، بني سويف.

كما تعلن وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل في إحدى شركات تصنيع وحدات الإضاءة ببني سويف، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندس صيانة، إنتاج، مهندس سلامة وصحة مهنية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على بكالوريوس علوم، هندسة، أمن صناعي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

كما تطلب الشركة، فني طلاء بالغمر، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

وتحتاج الشركة أيضا، فني تشطيب ستانلس، فني لحام أرجون، على ألا يزيد عمره عن 40 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

وتطلب الشركة، سائق رخصة ثانية، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 55 سنة.

كما تحتاج الشركة، عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01032030747، والتواصل مع المدير المسئول محمد مبروك، أو التوجه لمقر الشركة في قطعة 69، القطاع الهندسي، منطقة بياض العرب الصناعية.