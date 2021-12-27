هيئة المجتمعات: طرح بيع محطة خرسانة بالمزاد بـ6 أكتوبر الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، مناقصة جديدة لبيع محطة خلط خرسانة بمنطقة الـ800 جنوب طريق الواحات، للبيع بالمزاد العلني لصالح مدينة 6 أكتوبر الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز.

شروط الحصول على تفاصيل مزاد البيع

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن تتضمن تفاصيل الحصول أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها ، موضحاً أن جلسة المزاد تعقد الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 بمنطقة الـ800 فدان .

وأشار هيئة المجتمعات الجديدة، إلي أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه وتستكمل إلي بنسبة 30% من القيمة الراسي بها المزاد كتأمين نهائي فور رسو المزاد .

واضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن تتم معاينة الخلاطة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .