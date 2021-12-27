الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: دمياط أعلى المحافظات مساهمة فى النشاط الاقتصادى.. والريف يتفوق على الحضر

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تقارب معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين ريف وحضر الجمهورية، حيث تمثل 31.5% فى الريف مقابل 31.4% فى الحضر، وتشكل أعلى نسبة للمساهمة فى النشاط الاقتصادى للذكور فى الريف 53.9% فى مقابل 49% فى الحضر، أما بالنسبة للإناث تشكل نسبة مشاركتهن فى النشاط الاقتصادى فى الحضر 14% أى تمثل ضعف نسبة مشاركتهن فى الريف 7.9%.


وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، إلى ارتفاع نسبة المساهمة فى النشاط الاقتصادى للشباب من محافظة دمياط حيث بلغت 40.3% منهم 61.7% للذكور مقابل 18.6% للإناث، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة محافظة دمياط وتعدد الأنشطة الاقتصادية داخل المحافظة، ويليها محافظة البحر الأحمر 38.3%، بورسعيد 38.2%، بنى سويف 37.9%، وتتراوح معدلات مساهمة الشباب فى النشاط الاقتصادى فى أغلب المحافظات بين 28% - 35%، وتأتى معدلات المساهمة فى محافظتى أسوان 24.4%، قنا 22.9%.
وأوضح أن مؤشر معدل مشاركة أو إسهامات الشباب فى النشاط الاقتصادى مهما للتعرف على حجم قوة العمل الشبابية الفعلية فى المجتمع مقارنة بين ما يمتلك المجتمع من طاقات شبابية بشرية منتجة وقوة عمل شبابية كامنة، تعتبر دراسة تطور معدل المساهمة فى قوة العمل من أهم المؤشرات فى خطط التنمية، ويعرف معدل المساهمة فى قوة العمل إلى نسبة الأفراد داخل قوة العمل فى الفئة عمرية معنية إلى جميع الأفراد فى نفس الفئة.
كما أشار إلى ارتفاع نسبة الشباب "15-29" الذين ليسوا فى التشغيل أو التعليم أو التدريب، فأقل نسبة للشباب فى الفئة العمرية 15-19 على اعتبار أن الغالبية منهم لا يزالون فى التعليم 14.8% عام 2020، ترتفع النسبة إلى 47.4% للشباب بالفئة العمرية 20-24 سنة، و47.6% للشباب بالفئة العمرية 25-29 سنة، والتى يكون معظمهم قد انهو التعليم ويبحثون عن عمل عام 2020.

الاحصاء النشاط الاقتصادي دمياط الشباب ريف حضر

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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