الرئيس اللبناني يدعو الحكومة للاجتماع ويطالب «النواب» بعدم تعطيلها

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الإثنين، على تمسكه بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، والتصدي لمشاريع الهيمنة على الدولة.

وأكد «عون» خلال كلمة له نقلها التلفزيون اللبناني، أن اليوم بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما يجرى من تحضيرات إقليميا، تظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.

وتابع الرئيس اللبنانى فى كلمته: «أنني كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت نجحت في بعض الأحيان ولم اوفق في أحيان أخرى حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت الى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس»، متابعًا أنني عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، واختبأوا خلف شعار "كلن يعني كلن" واليوم، اجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن".

وشدد الرئيس عون على أن تمسكه بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعه الى أن يواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة، لافتا إلى أن مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى، متابعا "وعلى مدى 15 عاما حكم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد، وعند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقا من الدستور الذي أُقر بالطائف".

واستدرك الرئيس اللبنانى تصريحاته، قائلا: "مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، مؤكدا أن الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين، كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".

وأوضح الرئيس عون أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة وحدها، الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها وقبل الوصول الى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.